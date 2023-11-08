Разыскиваемый в течение 14 лет казахстанец представился именем сильно похожего на него брата
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В Алматы задержан 49-летний житель Тараза, 14 лет находившийся в международном розыске. Мужчина представился именем родного брата, с которым они имеют сильное сходство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По информации новостного Telegram-канала ведомства, сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области задержан 49-летний житель Тараза, находившийся с 2009 года в международном розыске за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ч.2 ст.178, ч.3 ст.257 УК РК в старой редакции.
По оперативным сведениям, разыскиваемый длительное время скрывался на территории стран дальнего зарубежья.
"7 ноября подозреваемый был задержан в ходе проведения специальной операции жамбылскими полицейскими в одном из фитнес-залов города Алматы. Разыскиваемый имел сильное сходство с родным братом, полицейским он представлялся его именем.
Для идентификации личности его родного брата одновременно доставили в ДП Жамбылской области, где по отпечаткам пальцев и после сверки документов были установлены анкетные данные обоих братьев, после чего разыскиваемый был водворен в ИВС ДП Алматы", - рассказали в МВД.
Добавим, что в редакции 1997 года по ч.2 ст.178 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный:
а) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;
б) неоднократно;
в) группой лиц по предварительному сговору;
г) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
А в соответствии ч.3 ст.257 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044736-razyskivaemyy-v-techenie-14-let-kazahstanets-predstavilsya-imenem-silno-pohozhego-na-nego-brata/