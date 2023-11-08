Разыскиваемый в течение 14 лет казахстанец представился именем сильно похожего на него брата

В Алматы задержан 49-летний житель Тараза, 14 лет находившийся в международном розыске. Мужчина представился именем родного брата, с которым они имеют сильное сходство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области задержан 49-летний житель Тараза, находившийся с 2009 года в международном розыске за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ч.2 ст.178, ч.3 ст.257 УК РК в старой редакции.

По оперативным сведениям, разыскиваемый длительное время скрывался на территории стран дальнего зарубежья.

"7 ноября подозреваемый был задержан в ходе проведения специальной операции жамбылскими полицейскими в одном из фитнес-залов города Алматы. Разыскиваемый имел сильное сходство с родным братом, полицейским он представлялся его именем.

Для идентификации личности его родного брата одновременно доставили в ДП Жамбылской области, где по отпечаткам пальцев и после сверки документов были установлены анкетные данные обоих братьев, после чего разыскиваемый был водворен в ИВС ДП Алматы", - рассказали в МВД.

Добавим, что в редакции 1997 года по ч.2 ст.178 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный:

а) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

б) неоднократно;

в) группой лиц по предварительному сговору;

г) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии ч.3 ст.257 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.