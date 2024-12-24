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Стоимость строительства водоснабжения в Павлодарской области завысили на 79 млн тенге

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Прокладка водопровода
Трубы водоснабжения. Иллюстративное фото: Sergii Zhmurchak / Getty Images

В Павлодарской области выявили завышение стоимости строительства сетей водоснабжения в двух селах на 79 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Павлодара провела проверку соблюдения законодательства о государственных закупках при строительстве сетей водоснабжения в двух селах.

"Выявлено завышение стоимости поставленного ТОО оборудования, а также несоответствие строительно-монтажных работ на общую сумму 79 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Во исполнение акта прокуратуры отделом строительства Павлодара предъявлен иск к ТОО о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании указанной суммы. Местные суды в удовлетворении иска отказали.

По ходатайству прокуратуры области и результатам рассмотрения кассационного протеста генерального прокурора Верховный суд вынес решение о взыскании с ТОО 79 млн тенге и признании его недобросовестным участником государственных закупок.

Ранее стало известно, что в Павлодаре строят новый водовод. Он будет выполнен из полиэтилена низкого давления, а не из стали, и должен прослужить до 50 лет. На проект выделено уже 2,5 млрд тенге. Трубы спаивают вместе и укладывают под землю параллельно с действующими сетями.

В Успенском районе Павлодарской области по результатам проверки прокуратуры чиновника намерены наказать за подписание актов выполненных работ по возведению водопровода в селе Каратай до их фактического завершения. Прокуратура обнаружила идентичные нарушения, а именно удорожание проекта и незавершенное строительство, и в другом селе - Вознесенке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204055-stoimost-stroitelstva-vodosnabzheniya-v-pavlodarskoy-oblasti-zavysili-na-79-mln-tenge/

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