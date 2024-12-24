Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Осужденного за убийство снова лишили свободы в Павлодаре

Опубликовано:

Мужчина под арестом
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: luoman / Getty Images

В Павлодаре повторно арестовали двух ранее условно-досрочно освобожденных жителей города. Один из них отбывал срок за убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины снова оказались в исправительном учреждении после отмены условно-досрочного освобождения из-за нарушения требований административного законодательства, а также неоднократного отсутствия по месту жительства при проверке сотрудником полиции.

В ноябре 34-летний житель Павлодара был условно-досрочно освобожден из исправительного учреждения по решению суда.

"Однако, находясь на свободе, он совершал противоправные действия и не выполнял обязательства, возложенные судом", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Участковый инспектор полиции Южного отдела пресек данные нарушения и подготовил материалы, на основании которых направил в суд представление об отмене условно-досрочного освобождения.

В декабре суд принял решение об отмене УДО, после чего мужчина был возвращен в исправительное учреждение на неотбытый срок 2 года 5 месяцев.

В другом случае осужденный в 2017 году за убийство уроженец соседнего государства по ходатайству учреждения КУИС за хорошее поведение в местах лишения свободы был условно-досрочно освобожден. Прибыв в Павлодар, он встал на учет.

"Однако вставать на путь исправления мужчина не собирался и продолжал вести противоправный образ жизни, нарушал возложенные на него судом обязанности и совершал административные правонарушения: неоднократно привлекался за управление транспортным средством лицом без документов и без права управления, за нарушение тишины и за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. Также отсутствовал по месту жительства при проверке сотрудником полиции", - пояснили в ведомстве.

Участковый инспектор полиции Южного отдела пресек данные нарушения и подготовил материалы, на основании которых направил в суд представление об отмене условно-досрочного освобождения.

Суд принял решение об отмене УДО, после чего мужчина был возвращен в исправительное учреждение на неотбытый срок 2 года 6 месяцев.

Отмечается, что с начала года управление полиции Павлодара направило в суд 23 ходатайства об отмене условно-досрочного освобождения, из которых 16 были удовлетворены. Профилактическая работа с осужденными, направленная на предотвращение правонарушений и рецидивов, ведется полицией на постоянной основе.

Ранее стало известно, что 35-летнего жителя Алматы, который условно-досрочно вышел на свободу летом текущего года, из-за неоднократных нарушений вернули в места лишения свободы по решению суда.

А 30-летнего жителя Экибастуза, находящегося на УДО, вновь изолировали от общества из-за того, что он распивал алкоголь в общественных местах и неоднократно нарушал порядок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204037-osuzhdennogo-za-ubiystvo-snova-lishili-svobody-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie