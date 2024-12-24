Осужденного за убийство снова лишили свободы в Павлодаре

В Павлодаре повторно арестовали двух ранее условно-досрочно освобожденных жителей города. Один из них отбывал срок за убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины снова оказались в исправительном учреждении после отмены условно-досрочного освобождения из-за нарушения требований административного законодательства, а также неоднократного отсутствия по месту жительства при проверке сотрудником полиции.

В ноябре 34-летний житель Павлодара был условно-досрочно освобожден из исправительного учреждения по решению суда.

"Однако, находясь на свободе, он совершал противоправные действия и не выполнял обязательства, возложенные судом", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Участковый инспектор полиции Южного отдела пресек данные нарушения и подготовил материалы, на основании которых направил в суд представление об отмене условно-досрочного освобождения.

В декабре суд принял решение об отмене УДО, после чего мужчина был возвращен в исправительное учреждение на неотбытый срок 2 года 5 месяцев.

В другом случае осужденный в 2017 году за убийство уроженец соседнего государства по ходатайству учреждения КУИС за хорошее поведение в местах лишения свободы был условно-досрочно освобожден. Прибыв в Павлодар, он встал на учет.

"Однако вставать на путь исправления мужчина не собирался и продолжал вести противоправный образ жизни, нарушал возложенные на него судом обязанности и совершал административные правонарушения: неоднократно привлекался за управление транспортным средством лицом без документов и без права управления, за нарушение тишины и за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. Также отсутствовал по месту жительства при проверке сотрудником полиции", - пояснили в ведомстве.

Участковый инспектор полиции Южного отдела пресек данные нарушения и подготовил материалы, на основании которых направил в суд представление об отмене условно-досрочного освобождения.

Суд принял решение об отмене УДО, после чего мужчина был возвращен в исправительное учреждение на неотбытый срок 2 года 6 месяцев.

Отмечается, что с начала года управление полиции Павлодара направило в суд 23 ходатайства об отмене условно-досрочного освобождения, из которых 16 были удовлетворены. Профилактическая работа с осужденными, направленная на предотвращение правонарушений и рецидивов, ведется полицией на постоянной основе.

Ранее стало известно, что 35-летнего жителя Алматы, который условно-досрочно вышел на свободу летом текущего года, из-за неоднократных нарушений вернули в места лишения свободы по решению суда.

А 30-летнего жителя Экибастуза, находящегося на УДО, вновь изолировали от общества из-за того, что он распивал алкоголь в общественных местах и неоднократно нарушал порядок.