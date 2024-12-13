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Жителя Алматы выпустили на свободу по УДО, но снова взяли под стражу

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Полицейский надевает наручники
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

35-летний житель Алматы условно-досрочно вышел на свободу летом текущего года, но из-за неоднократных нарушений его вернули в места лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, ы Алматы вновь под стражу взят условно-досрочно освобожденный. Речь идет о 35-летнем мужчине, который был освобожден из мест лишения свободы минувшим летом.

"Судом ему была предоставлена возможность отбыть оставшуюся часть наказания дома на условиях условно-досрочного освобождения. Однако этот шанс провести время с близкими мужчина не оценил по достоинству.

Находясь на свободе, он неоднократно нарушал закон, общественный порядок и требования, связанные с его условно-досрочным освобождением. Это стало основанием для возвращения его под стражу по решению суда", — рассказали в полиции.

По данным ДП Алматы, всего порядка 200 лиц были возвращены в места лишения свободы.

В июле жителя Экибастуза, находящегося на УДО, вновь изолировали от общества из-за того, что он распивал алкоголь и нарушал общественный порядок.

В прошлом мы писали, что освобожденную ранее жительницу Павлодара вновь отправили в колонию из-за ошибки судебной коллегии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200136-zhitelya-almaty-vypustili-na-svobodu-po-udo-no-snova-vzyali-pod-strazhu/

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