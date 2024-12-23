Известную сеть магазинов необоснованно оштрафовали на 6 млн тенге в Павлодаре

В Павлодаре пресекли необоснованные административные преследования в отношении крупных субъектов предпринимательства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуроры Павлодара установили факты неправомерного привлечения инвесторов к административной ответственности.

"Владельцу известной сети магазинов управлением CЭС Павлодара вменялись несуществующие нарушения санитарных правил, а именно отсутствие на товаре информации на государственном языке", - пояснили в прокуратуре Павлодарской области.

Ранее по этому же факту уже имелось прекращенное производство за отсутствием состава правонарушения.

В результате противоправных действий должностных лиц юридическое лицо необоснованно подвергли штрафу в размере 6 млн тенге, который по протесту прокуратуры был отменен.

В другом случае департамент экологии при наличии государственной экологической экспертизы привлек инвестора к административной ответственности за ее отсутствие.

"К тому же в акте о результатах проверки были прописаны требования, противоречащие нормам экологического законодательства", - отметили в надзорном органе.

Принятыми мерами надзора незаконные акты отменены, итоги проверок аннулированы, а права бизнесменов восстановлены. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области немецкого инвестора незаконно оштрафовали на сумму более 200 тыс. тенге до истечения положенного для устранения нарушений срока. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

А в прокуратуре Астаны заявили, что госкорпорация "Правительство для граждан" препятствовала реализации инвестиционных проектов, отказывая в регистрации актов ввода в эксплуатацию. Действия госкорпорации признали неправомерными.