Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вывела 147 млн тенге на счета близких: менеджера компьютерных клубов осудили в Астане

Опубликовано:

Компьютерный клуб
Компьютерный клуб. Иллюстративное фото: South_agency/Getty Images

В Астане рассмотрели дело по обвинению менеджера сети клубов в растрате вверенных средств в особо крупном размере и в неоднократном мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Согласно матриалам дела, Б. в период с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2023 года, являясь управляющей сетью компьютерных клубов, имея доступ к распоряжению финансами ИП через электронную банковскую систему, вывела в общей сложности 146,9 млн тенге на банковские счета близких.

Отмечается, чтобы не вызывать подозрения у владельца, она из похищенных средств в размере 25,1 млн тенге оплачивала комуслуги клуба, остальную сумму в размере 121,8 млн. тенге использовала по своему усмотрению.

Помимо этого, менеджер, пользуясь доверием работодателя и зная, что на нее возложили обязанности по перечислению ежемесячных плат за аренду коммерческих помещений, решила не перечислять их. Таким образом, она причинила ущерб в размере 8,9 млн. тенге.

Еще она обманным путем получала от сотрудников денежные средства якобы для нужд клуба, таких как оплата коммунальных услуг, ремонт компьютеров и другие расходы.

"Приговором суда Б. признана виновной по ст.189 ч.4 п.2), 190 ч.3 п.1,4) УК, и осуждена по совокупности преступлений к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с финансовой деятельностью сроком на 5 лет", - сообщили в суде.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск.

Отметим, недавно бухгалтера стройкомпании экстрадировали в Алматы из России - предполагается, что она принимала деньги от участников долевого строительства и выписывала им неотраженные в бухгалтерском учете фальшивые квитанции к приходным кассовым ордерам по недостроенному жилому комплексу.

Причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге.

Также мы писали, что бухгалтер одной из гимназий в Алматы необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета. Суд вынес ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203712-vyvela-147-mln-tenge-na-scheta-blizkih-menedzhera-kompyuternyh-klubov-osudili-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie