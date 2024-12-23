Вывела 147 млн тенге на счета близких: менеджера компьютерных клубов осудили в Астане

В Астане рассмотрели дело по обвинению менеджера сети клубов в растрате вверенных средств в особо крупном размере и в неоднократном мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Согласно матриалам дела, Б. в период с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2023 года, являясь управляющей сетью компьютерных клубов, имея доступ к распоряжению финансами ИП через электронную банковскую систему, вывела в общей сложности 146,9 млн тенге на банковские счета близких.

Отмечается, чтобы не вызывать подозрения у владельца, она из похищенных средств в размере 25,1 млн тенге оплачивала комуслуги клуба, остальную сумму в размере 121,8 млн. тенге использовала по своему усмотрению.

Помимо этого, менеджер, пользуясь доверием работодателя и зная, что на нее возложили обязанности по перечислению ежемесячных плат за аренду коммерческих помещений, решила не перечислять их. Таким образом, она причинила ущерб в размере 8,9 млн. тенге.

Еще она обманным путем получала от сотрудников денежные средства якобы для нужд клуба, таких как оплата коммунальных услуг, ремонт компьютеров и другие расходы.

"Приговором суда Б. признана виновной по ст.189 ч.4 п.2), 190 ч.3 п.1,4) УК, и осуждена по совокупности преступлений к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с финансовой деятельностью сроком на 5 лет", - сообщили в суде.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск.

Отметим, недавно бухгалтера стройкомпании экстрадировали в Алматы из России - предполагается, что она принимала деньги от участников долевого строительства и выписывала им неотраженные в бухгалтерском учете фальшивые квитанции к приходным кассовым ордерам по недостроенному жилому комплексу.

Причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге.

Также мы писали, что бухгалтер одной из гимназий в Алматы необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета. Суд вынес ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.