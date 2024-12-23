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"Невнятный разговор": водителя с расширенными зрачками остановили в Павлодаре

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Мужчина в машине
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

В Павлодаре полицейские задержали водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейскими на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий и пресечение фактов нарушений ПДД.

Так, в Павлодаре на пересечении улиц Толстого и Байзакова полицейские остановили автомобиль Audi.

"Невнятный разговор, хаотичные движения и расширенные зрачки - все указывало на то, что водитель иномарки находится в неадекватном состоянии", - отметили в ДП Павлодарской области.

По результатам медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

"При проверке установлено, что водитель сел за руль авто, еще и не имея на это прав. Постановлением суда он в январе 2023 года был лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет", - уточнили в ведомстве.

Автомашину водворили на штрафную стоянку. Материал направили в суд.

Отмечается, что с начала текущего года павлодарскими полицейскими пресечено 96 фактов, когда пьяные водители управляли авто, будучи уже лишенными прав.

"В отношении каждого проведены расследования и применены соответствующие меры в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в ДП региона.

Ранее в Павлодаре нетрезвый мужчина за рулем автомобиля, не справившись с рулевым управлением, столкнулся с двумя припаркованными машинами, а затем врезался в дерево. Машину нарушителя водворили на специальную стоянку.

Также в Павлодаре сняли на видео погоню за пьяным водителем, который не справился с управлением и врезался в дерево, а после пытался сбежать. Мужчину лишили права управления авто на семь лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203542-nevnyatnyy-razgovor-voditelya-s-rasshirennymi-zrachkami-ostanovili-v-pavlodare/

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