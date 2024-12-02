"Уеду, убегу, но не сдамся": павлодарец пытался скрыться от полиции и попал на видео

Погоню за пьяным водителем, который не справился с управлением и врезался в дерево, а после пытался сбежать, сняли на видео в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре на пересечении улиц Камзина и Циолковского была замечена автомашина марки "ВАЗ", водитель которой повел себя по принципу: "Уеду, убегу, но не сдамся".

"Вождение водителя вызвало подозрение полиции. Требования сотрудников остановиться водитель проигнорировал и лишь прибавил скорость. На улице Расковой, не справившись с управлением, совершил наезд на дерево, и попытался убежать, но был задержан", - отметили в МВД.

При разговоре от водителя исходил резкий запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

За управление в состоянии опьянения водителя привлекли к ответственности. Материал рассмотрели в суде, по решению которого мужчину лишили права управления на семь лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.

Отмечается, что полицейскими в текущем году установлен 1331 факт, когда водители управляли автотранспортом в состоянии опьянения.

Ранее в Сети появилось видео с автомобилем, упавшим в глубокую яму в Актау. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и отказался от госпитализации. Его передали стражам порядка.

А в Актюбинской области водитель попытался дать взятку в 10 тыс. тенге сотруднику полиции после остановки за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.