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"Уеду, убегу, но не сдамся": павлодарец пытался скрыться от полиции и попал на видео

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Задержанные за вождение в нетрезвом виде
Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

Погоню за пьяным водителем, который не справился с управлением и врезался в дерево, а после пытался сбежать, сняли на видео в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре на пересечении улиц Камзина и Циолковского была замечена автомашина марки "ВАЗ", водитель которой повел себя по принципу: "Уеду, убегу, но не сдамся".

"Вождение водителя вызвало подозрение полиции. Требования сотрудников остановиться водитель проигнорировал и лишь прибавил скорость. На улице Расковой, не справившись с управлением, совершил наезд на дерево, и попытался убежать, но был задержан", - отметили в МВД.

При разговоре от водителя исходил резкий запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

За управление в состоянии опьянения водителя привлекли к ответственности. Материал рассмотрели в суде, по решению которого мужчину лишили права управления на семь лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.

Отмечается, что полицейскими в текущем году установлен 1331 факт, когда водители управляли автотранспортом в состоянии опьянения.

Ранее в Сети появилось видео с автомобилем, упавшим в глубокую яму в Актау. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и отказался от госпитализации. Его передали стражам порядка.

А в Актюбинской области водитель попытался дать взятку в 10 тыс. тенге сотруднику полиции после остановки за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194952-uedu-ubegu-no-ne-sdamsya-pavlodarec-pytalsya-skrytsya-ot-policii-i-popal-na-video/

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