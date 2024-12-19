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Военнослужащего обвинили в попытке изнасилования ребенка в больнице в Астане

Опубликовано:

Солдат в форме сидит на стуле
Солдат. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация о том, что военнослужащий в звании подполковника пытался изнасиловать ребенка. В МВД прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Информация была опубликована в Telegram-канале EGOV.Press.

"Заместитель командира батальона в одной из войсковых частей Минобороны РК в звании подполковника в Астане пытался изнасиловать ребенка 2016 года рождения в больнице", - говорится в публикации.

Инцидент прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МВД.

"По факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан и с санкции суда арестован военнослужащий Акмолинского гарнизона МО, находившийся на обучении. Расследование продолжается", - заявили в ведомстве.

В соответствии со ст. 201 УПК иная информация разглашению не подлежит.

Согласно статье 121 УК РК, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), если они совершены в отношении несовершеннолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202249-voennosluzhashchego-obvinili-v-popytke-iznasilovaniya-rebenka-v-bolnice-v-astane/

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