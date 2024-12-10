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Перекрыли проезжую часть для молитвы: в ДУМК высказались об инциденте в Алматы

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Мужчины перекрыли дорогу
Перекрыли дорогу. Кадр из видео: instagram.com/almatinec_life02

В ДУМК прокомментировали инцидент, произошедший в прошлую пятницу в Алматы, когда группа мужчин перекрыла проезжую часть, передает NUR.KZ со ссылкой на Azan.kz.

Напомним, на прошлой неделе в Сети появились кадры, на которых группа мужчин перекрыла проезжую часть для совершения молитвы. Сообщалось, что это вызвало пробку, также эти люди своими действиями мешали проехать карете скорой помощи.

В полиции города комментировали инцидент.

О прлизошедшем высказались в ДУМК. Там объяснили, что 6 декабря прихожане, пришедшие в тот день на пятничную молитву в Центральную мечеть Алматы, не смогли поместиться во дворе мечети.

Перед началом намаза сотрудники мечети разместили мужчин во дворе. Однако вскоре 5-минутная молитва была совершена в правой части мечети, то есть на проезжей части улицы М. Маметовой, из-за чего случилась пробка.

"Основная причина запрета молиться на дороге заключается в пресечении помех движению транспорта. По проезжей части могут двигаться скорая помощь, пожарная машина или человек, спешащий на работу. Перекрытие улицы даже на 5 минут для молитвы приводит к появлению затора и создает препятствие для движения транспорта.

Нельзя причинять вред другим людям, перекрывая дорогу для совершения намаза. Поэтому просим вас приходить на молитву пораньше, сидеть в отведенных для этого местах, не перегораживать дороги, парковать транспортные средства в положенных местах, строго соблюдать требования и порядок", - заявили в ДУМК.

Также на сайте сообщается, что пятничная молитва обязательна для мужчин, обладающих разумом, достигших возраста полового созревания.

В Казахстане для проведения джума намаз назначают имамов и устазов. Пятничную молитву читают с наступлением обеденной (зухр) молитвы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198409-perekryli-proezzhuyu-chast-dlya-molitvy-v-dumk-vyskazalis-ob-incidente-v-almaty/

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