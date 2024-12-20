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Свидетеля по делу о коррупции осудили за ложные показания в ВКО

Опубликовано:

Судья стучит молотком
Суд. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Свидетель дал ложные показания по делу о коррупции в ВКО и сам оказался на скамье подсудимых, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в ходе судебного процесса по делу о коррупции в отношении руководства инспекции транспортного контроля по ВКО транспортные прокуроры установили факт дачи ложных показаний одним из свидетелей.

"Проведенное специальными прокурорами расследование подтвердило попытку противодействия правосудию", - отметили в надзорном ведомстве.

Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, назначив наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Отметим, что по ч.1 ст.420 УК РК заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях, а также при исполнении исполнительных документов, наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Ранее житель Акмолинской области превратился из свидетеля в фигуранта уголовного дела. Полицейские задержали пьяного водителя. В качестве свидетеля был привлечен мужчина, который в ту ночь распивал с правонарушителем алкоголь, но он отрицал данный факт в суде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202723-svidetelya-po-delu-o-korrupcii-osudili-za-lozhnye-pokazaniya-v-vko/

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