15 человек оказались должны 47 млн тенге после разговора с женщиной в Карагандинской области

Сотрудники полиции Сарани задержали 33-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Подозреваемая обманным путем привлекала знакомых к оформлению кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, женщина, отличавшаяся общительностью, умела располагать к себе людей. У нее имелся широкий круг знакомых, с которыми задержанная поддерживала доверительные отношения.

По версии следствия, она воспользовалась этим обстоятельством. Под предлогом того, что возникли финансовые проблемы, женщина уговаривала знакомых оформить в финансовых учреждениях кредиты, которые она будет оплачивать сама. И люди шли ей на встречу, оформляя кредиты на значительные суммы.

Всего в мошенническую схему подозреваемой попало 15 потерпевших, которым она задолжала от 500 тысяч до 18 миллионов тенге.

Общая сумма ущерба составила 47 миллионов тенге. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры экстрадирован гражданин РК, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый в 2023 году, пообещав доставить из Южной Кореи автомобили по цене ниже рыночной, обманным путем завладел деньгами шести жителей Алматы. Общий ущерб составил больше 145 млн тенге.

Помимо этого, полицейские Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 63-летнего мужчину, который на одном из рынков города расплатился за товар сувенирной купюрой.