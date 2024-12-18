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Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки осудили в Костанае

Опубликовано:

Преступник
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: K-Kwanchai / Getty Images

В Костанайской области вынесли приговор за изнасилование и убийство 16-летней девушки. Подсудимый явился с повинной, но в суде свою вину не признал, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении жителя села Аулиеколь по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней и ее убийстве, совершенном с целью сокрытия другого преступления (п.1 ч.3-1 ст.120, п.10, 14 ч.2 ст.99 УК), рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

"В июне 2024 года в селе Аулиеколь подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с применением физической силы совершил изнасилование несовершеннолетней. С целью сокрытия совершенного им особо тяжкого преступления он совершил ее убийство путем удушения", - установил суд.

Подсудимый в суде свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал. Потерпевшая сторона просила назначить обвиняемому самое строгое наказание, предусмотренное законом.

Государственный обвинитель просил признать мужчину виновным по всем пунктам предъявленных обвинений и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Вина подсудимого доказана его показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей и экспертов, протоколами и видеоматериалами следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде материалами уголовного дела", - отметили в суде.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учел психическое расстройство подсудимого, не исключающее его вменяемости, и наличие малолетних детей, а также явку с повинной.

Суд назначил подсудимому наказание путем частичного сложения наказаний окончательно в виде 25 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшей стороной заявлен не был. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 28 июня спустя два дня поисков в Аулиекольском районе Костанайской области обнаружили тело пропавшей 16-летней девушки. Ее искали полицейские и волонтерские отряды. Девушка 26 июня ушла из дома в Аулиеколе и исчезла.

Позже появилась информация от местных жителей, что на трассе между Аулиеколем и Аманкарагаем группы силовиков "прочесывали" местность. В ДП региона тогда заявили, что поводов для беспокойства нет.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали 27-летнего местного жителя. Его поместили под арест в следственный изолятор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201775-obvinyaemogo-v-iznasilovanii-i-ubiystve-16-letney-devushki-osudili-v-kostanae/

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