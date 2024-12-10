"Поругался с девушкой, но не было денег": астанчанина заподозрили в краже дорогого букета
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Жителя Астаны заподозрили в краже дорогостоящего букета. С заявлением в полицию обратился продавец, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.
Хозяин цветочного магазина сообщил полиции, что неизвестный украл букет за 100 тысяч тенге.
Как сообщается в Instagram-профиле ДП города, доставщик загрузил в авто два букета цветов, отлучившись на 5-10 минут, оставил машину открытой. В этот момент произошла кража.
Позже в полиции вычислили подозреваемого - им оказался 39-летний астанчанин. Он признался в содеянном.
"Мужчина пояснил, что он поругался со своей девушкой, и в целях примирения решил подарить ей цветы, но, так как не было денег, украл чужой букет", - говорят в полиции.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198685-porugalsya-s-devushkoy-no-ne-bylo-deneg-astanchanina-zapodozrili-v-krazhe-dorogogo-buketa/