"Поругался с девушкой, но не было денег": астанчанина заподозрили в краже дорогого букета

Жителя Астаны заподозрили в краже дорогостоящего букета. С заявлением в полицию обратился продавец, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Хозяин цветочного магазина сообщил полиции, что неизвестный украл букет за 100 тысяч тенге.

Как сообщается в Instagram-профиле ДП города, доставщик загрузил в авто два букета цветов, отлучившись на 5-10 минут, оставил машину открытой. В этот момент произошла кража.

Позже в полиции вычислили подозреваемого - им оказался 39-летний астанчанин. Он признался в содеянном.

"Мужчина пояснил, что он поругался со своей девушкой, и в целях примирения решил подарить ей цветы, но, так как не было денег, украл чужой букет", - говорят в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;

либо ограничением свободы на срок до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.