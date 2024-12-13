"Совершил бросок на пол": вынесен приговор по делу о смертельном избиении в кафе Лисаковска
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В Лисаковске суд вынес приговор по делу о смертельном избиении мужчины в кафе. Обвиняемый получил 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Лисаковском городском суде.
Выяснилось, что 12 октября 2024 года подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в кафе и вступил в ссору с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений.
"Обвиняемый умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, обхватив последнего двумя руками в области пояса, совершил бросок потерпевшего на плитку пола. После нанес ему пять ударов кулаком в область лица", - установил суд.
В результате преступных действий потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и позже скончался в реанимационном отделении КГП "Лисаковская городская больница".
Подсудимый свою вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью.
Представитель потерпевшего просила назначить наказание, связанное с лишением свободы.
В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние.
Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в октябре стало известно, что около пяти утра в одном из караоке-клубов Лисаковска произошла драка, в которой 41-летнего мужчину избили до смерти.
22-летнего подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Суд Лисаковска санкционировал его арест.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200043-sovershil-brosok-na-pol-vynesen-prigovor-po-delu-o-smertelnom-izbienii-v-kafe-lisakovska/