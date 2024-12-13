"Совершил бросок на пол": вынесен приговор по делу о смертельном избиении в кафе Лисаковска

В Лисаковске суд вынес приговор по делу о смертельном избиении мужчины в кафе. Обвиняемый получил 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Лисаковском городском суде.

Выяснилось, что 12 октября 2024 года подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в кафе и вступил в ссору с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений.

"Обвиняемый умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, обхватив последнего двумя руками в области пояса, совершил бросок потерпевшего на плитку пола. После нанес ему пять ударов кулаком в область лица", - установил суд.

В результате преступных действий потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и позже скончался в реанимационном отделении КГП "Лисаковская городская больница".

Подсудимый свою вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью.

Представитель потерпевшего просила назначить наказание, связанное с лишением свободы.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в октябре стало известно, что около пяти утра в одном из караоке-клубов Лисаковска произошла драка, в которой 41-летнего мужчину избили до смерти.

22-летнего подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Суд Лисаковска санкционировал его арест.