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Подростков подозревают в групповом изнасиловании девочки в Жамбылской области

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Девочка плачет на диване
Девочка плачет. Иллюстративное фото: Nadzeya Haroshka / Getty Images

В Жамбылской области три подростка стали подозреваемыми в групповом изнасиловании малолетней девочки. Расследование дела уже завершили, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Информация о вопиющем случае в Жамбылской области появилась в одном из региональных Instagram-пабликов.

"Полиция установила троих несовершеннолетних подозреваемых, которых подозревают в групповом изнасиловании девочки", - говорится в сообщении.

Как подтвердили в ДП Жамбылской области, по данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное группой лиц, в отношении малолетней".

"Следствием установлены и задержаны трое несовершеннолетних подозреваемых. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон. После этого оно будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.

Отметим, что по ч.4 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если оно совершено в отношении малолетней, наказывается пожизненным лишением свободы.

Ранее в Павлодарской области мужчину обвинили в том, что он заманил 14-летнюю девочку щенком к себе домой, а после всю ночь насиловал. Выяснилось, что обвиняемый был шесть раз судим, в том числе за убийство. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199521-podrostkov-podozrevayut-v-gruppovom-iznasilovanii-devochki-v-zhambylskoy-oblasti/

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