Заманил домой щенком: 14-летнюю девочку насиловали несколько раз за ночь в Экибастузе

48-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого, обвинили в том, что он в Экибастузе заманил 14-летнюю девочку щенком к себе домой, а после всю ночь насиловал. Сегодня ему вынесли приговор в СМУС Павлодарской области, корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По версии следствия, мужчина на улице отдал девочке щенка и приложил свой номер. Когда несовершеннолетняя пришла домой, то бабушка не одобрила собаку и потребовала вернуть ее на место.

Вот школьница и отправилась сама к подозреваемому, который попросил принести животное к нему домой.

"Когда она щенка занесла, отдает, хочет выйти, он закрывает двери. Взял ее за шею и потащил ее в зал. Мы вменили с 19:30 24 мая до 06:15 25 мая 6 эпизодов изнасилования, оно у нас как одно продолжаемое преступление, плюс одно действие сексуального характера. Он попросил позвонить бабушке и сказать, что она останется у подружки, при этом он угрожал", - рассказала прокурор.

Среди доказательств - видео с телефона девочки. Два факта надругательства мужчина снимал. Когда отпускал, заставил удалить ролики, но корзину в смартфоне не проверил. Выйдя на свободу, девочка сразу пошла в полицию.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.120 ч.3-1 УК (Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней) и ст.121 ч.3-1 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

"Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.120 ч.3-1 п.1 и ст.121 ч.3-1 п.1 УК. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков.

Мужчина вину не признал, более того, заявил, что не мог насиловать девочку, учитывая его возраст. Но доказательства оказались не в его пользу.

Выяснилось, что обвиняемый, начиная с 1994 года, был 6 раз судим, в том числе за убийство.

Добавим, что согласно ст.120 ч.3-1 п.1 УК РК изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

И в соответствии ст.121 ч.3-1 п.1 УК РК насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.