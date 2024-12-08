Казахстанцы оказались в суде после укуса собаки

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау рассмотрено гражданское дело о возмещении материального ущерба и морального вреда после укуса собаки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, установлено, что около 17.00 вечера 14 июля 2024 года вследствие выгула ответчика своей собаки без намордника животное укусило сына истца - несовершеннолетнего, в область левой голени.

За что хозяин собаки был привлечен к административной ответственности по п.4 ч.1 ст.407-2 КоАП РК, то есть за нарушение установленных требований к содержанию и выгулу домашних животных.

В судебном заседании истец полностью поддержал исковые требования, пояснив, что материальный ущерб связан с расходами на лечение ребенка и повреждением имущества сына вследствие произошедшего случая, а моральный вред вытекает из перенесенного ребенком лечения и психологической травмы, за что просил взыскать с ответчика общую сумму в размере 1,5 млн тенге.

Ответчик не согласился с требованием о возмещении материального ущерба, так как никаких доказательств в этой части представлено не было, а сумму компенсации морального вреда посчитал чрезмерно завышенной.

"Суд пришел к выводу о противоречии требованиям закона требования в части возмещения материального ущерба по причине непредставления истцом никаких доказательств, а требование о компенсации морального вреда - не соответствующим критериям разумности и справедливости, и необходимости частичного удовлетворения иска.

Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы в счет компенсации морального вреда 200 000 тенге, в остальной части в иске отказано", - рассказали в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно п.4 ч.1 ст.407-2 КоАП РК нарушение установленных законодательством Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к содержанию и выгулу домашних животных влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге).

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