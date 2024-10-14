Собака покусала пятилетнюю девочку на детской площадке в ЗКО

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области на маленькую девочку напала собака. Инцидент произошел на детской площадке. Ребенок госпитализирован, передает "Мой город".

Как сообщает издание, собаки напали на пятилетнего ребенка на детской площадке по улице Алексеева, в северной части города.

В управлении здравоохранения области сообщили, что в районную больницу пятилетняя девочка была доставлена с множественными укусами.

"Учитывая признаки травматического шока на момент поступления, ребенок был госпитализирован в отделение реанимации. Были проведены обезболивающая терапия, первичная хирургическая обработка ран, экстренная вакцинация противостолбнячной сывороткой. За период нахождения в отделении реанимации состояние ребенка стабилизировалось. Ее перевели в отделение хирургии", - отмечается в сообщении.

Состояние девочки, как пояснили в ведомстве, оценивается как средней степени тяжести. Ребенок активен, самостоятельно кушает и передвигается.

Напомним, летом в Карагандинской области собака покусала 5-летнюю девочку, когда та подошла к привязанному животному. В итоге по результатам рассмотрения дела владелец собаки привлечен к административной ответственности за нарушение правил выгула и ему наложен штраф в размере 36 920 тенге.

В начале года сообщалось, что в Астане собака напала на ребенка. Законный представитель несовершеннолетней с иском о возмещении морального вреда и материального ущерба обратился в судебные органы. Владелец собаки был привлечен к административной ответственности - моральный вред в сумме 300 тыс. тенге, а также материальный ущерб 200 тыс. тенге.

А в ноябре прошлого года собака напала на семилетнюю девочку в Усть-Каменогорске. Мать пострадавшей сообщила об этом в соцсетях, а после - обратилась в полицию. Пострадавшей девочке потребовалась помощь врачей.

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