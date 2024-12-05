Мужчину без документов осудили в Павлодарской области
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В Павлодарской области мужчину, который никогда не имел удостоверения личности, приговорили к ограничению свободы, а после помогли оформить документ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в службе пробации города Аксу с сентября на учете находится мужчина, осужденный к ограничению свободы.
"При постановке на учет он сообщил, что никогда не имел удостоверения личности", - отметили в МВД.
Сотрудники службы пробации отреагировали на возникшую проблему и в течение двух месяцев помогли осужденному оформить и получить удостоверение личности.
Мужчина выразил благодарность работникам службы за их поддержку и профессионализм в решении этого вопроса.
Кроме того, в ближайшее время он будет направлен в ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Аксу".
"Там ему окажут помощь в освоении профессии и трудоустройстве, что является важным шагом на пути к социальной адаптации и успешной реабилитации", - уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчина, родившийся в семье пастухов, 26 лет жил без документов. Он не имел свидетельства о рождении и для его получения был вынужден даже пройти судмедэкспертизу.
А в Павлодарской области мужчина полвека жил со старым паспортом СССР образца 1974 года. Экибастузец не мог самостоятельно собрать все документы для получения удостоверения личности. Это ему помогли сделать полицейские.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196431-muzhchinu-bez-dokumentov-osudili-v-pavlodarskoy-oblasti/