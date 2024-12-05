Мужчину без документов осудили в Павлодарской области

В Павлодарской области мужчину, который никогда не имел удостоверения личности, приговорили к ограничению свободы, а после помогли оформить документ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в службе пробации города Аксу с сентября на учете находится мужчина, осужденный к ограничению свободы.

"При постановке на учет он сообщил, что никогда не имел удостоверения личности", - отметили в МВД.

Сотрудники службы пробации отреагировали на возникшую проблему и в течение двух месяцев помогли осужденному оформить и получить удостоверение личности.

Мужчина выразил благодарность работникам службы за их поддержку и профессионализм в решении этого вопроса.

Кроме того, в ближайшее время он будет направлен в ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Аксу".

"Там ему окажут помощь в освоении профессии и трудоустройстве, что является важным шагом на пути к социальной адаптации и успешной реабилитации", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области мужчина, родившийся в семье пастухов, 26 лет жил без документов. Он не имел свидетельства о рождении и для его получения был вынужден даже пройти судмедэкспертизу.

А в Павлодарской области мужчина полвека жил со старым паспортом СССР образца 1974 года. Экибастузец не мог самостоятельно собрать все документы для получения удостоверения личности. Это ему помогли сделать полицейские.