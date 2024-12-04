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Банка с балкона заинтересовала полицейского в Экибастузе

Опубликовано:

Банку с наркотиками нашли в Экибастузе
Изъятое. Кадр из видео: polisia.kz

В Экибастузе на балконе одной из квартир обнаружили банку с подозрительным содержимым, которое направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" участковый инспектор полиции в одной из квартир на улице Мухтара Ауэзова выявил факт незаконного хранения и употребления наркотических средств.

"Как установлено, мужчина хранил наркотические средства на балконе. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя и каннабиноидов", - уточнили в МВД.

Полицейские изъяли вещественные доказательства: стеклянную литровую банку, пластиковую баночку с веществом серо-зеленного цвета со специфическим запахом. Стражи порядка направили изъятое на экспертизу.

В настоящее время по факту незаконного обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта возбуждено уголовное дело.

Ранее в одной из квартир в Астане провели спецоперацию и задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном распространении наркотиков в особо крупном размере. Были изъяты свертки с веществом, пистолеты и патроны. Задержанного водворили в ИВС.

А в Павлодаре задержали двух 17-летних парней, арендовавших частный дом. Их подозревают в распространении наркотиков с помощью закладок. По временному месту жительства задержанных изъяли свертки с психоактивным веществом синтетического происхождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196050-banka-s-balkona-zainteresovala-policeyskogo-v-ekibastuze/

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