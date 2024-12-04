Банка с балкона заинтересовала полицейского в Экибастузе

В Экибастузе на балконе одной из квартир обнаружили банку с подозрительным содержимым, которое направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" участковый инспектор полиции в одной из квартир на улице Мухтара Ауэзова выявил факт незаконного хранения и употребления наркотических средств.

"Как установлено, мужчина хранил наркотические средства на балконе. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя и каннабиноидов", - уточнили в МВД.

Полицейские изъяли вещественные доказательства: стеклянную литровую банку, пластиковую баночку с веществом серо-зеленного цвета со специфическим запахом. Стражи порядка направили изъятое на экспертизу.

В настоящее время по факту незаконного обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта возбуждено уголовное дело.

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