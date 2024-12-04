Через Интерпол будут возвращать незаконно выведенные из Казахстана активы

Меморандум о сотрудничестве между Национальным центральным бюро Интерпола МВД и комитетом по возврату активов Генпрокуратуры подписали в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Отмечается, что этот шаг направлен на укрепление сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и незаконным выводом активов.

Стороны договорились объединить усилия для реализации совместных инициатив, обмена информацией и передовым опытом в области возврата активов и пресечения незаконных финансовых операций.

"Меморандум подтверждает нашу решимость обеспечить прозрачность и справедливость, а также укрепить глобальные усилия по возвращению активов, выведенных незаконным путем", - отметил начальник НЦБ Интерпола МВД Мерей Макулжан.

В ведомстве ожидают, что такое партнерство позволит более оперативно и эффективно противодействовать экономическим преступлениям, обеспечивая поддержку международных расследований и возвращая средства, принадлежащие государствам и их гражданам.

Стражи порядка подчеркнули, что меморандум о взаимопомощи закладывает основу для долгосрочного сотрудничества и создания устойчивой платформы для решения общих задач, связанных с обеспечением экономической безопасности страны.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

5 октября того же года был образован комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры.

Задачами комитета определены поиск и возврат активов, развитие международно-правового сотрудничества в этой области, а также выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.

В функции Комитета входит мониторинг и анализ информации об активах, проверка законности источников происхождения активов, прием и рассмотрение деклараций о раскрытии активов от лиц, включенных в специальный реестр по решению Комиссии.

Ведомство также уполномочено направлять в иностранные государства запросы об аресте, принятии обеспечительных мер и конфискации незаконно выведенных активов; подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов; инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования; заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.