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Смертельный взрыв на шахте имени Ленина: суд вынес решение по апелляции

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Шахта имени Ленина в Карагандинской области
Шахта имени Ленина. Иллюстративное фото: gov.kz

Карагандинский областной суд оставил без изменения вынесенный ранее приговор виновным во взрыве на шахте им. Ленина, унесшем пять жизней, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

В июне этого года в Карагандинской области был вынесен приговор четверым сотрудникам предприятия - Л., А., Б., З. (главный инженер, начальник смены и др.) - по факту взрыва метана на шахте имени Ленина.

Всех четырех обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 277 УК).

Суд назначил Л. наказание в 5 лет лишения свободы, А. - 4 года лишения свободы, Б. и З. - по 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Осужденные, не согласившись с приговором суда первой инстанции, просили его отменить и оправдать их за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Однако, как стало известно вчера, областным судом приговор Шахтинского городского суда Карагандинской области в отношении Л., А., Б., З. оставлен без изменения.

"При проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее, вследствие образования искры, произошло возгорание газа метана с последующим взрывом.

В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем шахтерам - причинены средний и тяжкий вред здоровью", - рассказали в суде об обстоятельствах дела.

Отмечается, что судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действий.

"Наказание осужденным судом назначено в пределах санкции статьи 277 УК, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, их личности", - заключили в суде.

Напомним, в ночь на 3 ноября 2022 года в Шахтинске Карагандинской области при бурении газодренажных скважин в шахте произошел внезапный выброс газа.

Погибли пятеро шахтеров. Было заведено уголовное дело и начато расследование.

Добавим, согласно части 3 статьи 277 УК РК, нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195316-smertelnyy-vzryv-na-shahte-imeni-lenina-sud-vynes-reshenie-po-apellyacii/

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