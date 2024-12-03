Смертельный взрыв на шахте имени Ленина: суд вынес решение по апелляции

Карагандинский областной суд оставил без изменения вынесенный ранее приговор виновным во взрыве на шахте им. Ленина, унесшем пять жизней, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

В июне этого года в Карагандинской области был вынесен приговор четверым сотрудникам предприятия - Л., А., Б., З. (главный инженер, начальник смены и др.) - по факту взрыва метана на шахте имени Ленина.

Всех четырех обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 277 УК).

Суд назначил Л. наказание в 5 лет лишения свободы, А. - 4 года лишения свободы, Б. и З. - по 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Осужденные, не согласившись с приговором суда первой инстанции, просили его отменить и оправдать их за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Однако, как стало известно вчера, областным судом приговор Шахтинского городского суда Карагандинской области в отношении Л., А., Б., З. оставлен без изменения.

"При проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее, вследствие образования искры, произошло возгорание газа метана с последующим взрывом.

В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем шахтерам - причинены средний и тяжкий вред здоровью", - рассказали в суде об обстоятельствах дела.

Отмечается, что судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действий.

"Наказание осужденным судом назначено в пределах санкции статьи 277 УК, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, их личности", - заключили в суде.

Напомним, в ночь на 3 ноября 2022 года в Шахтинске Карагандинской области при бурении газодренажных скважин в шахте произошел внезапный выброс газа.

Погибли пятеро шахтеров. Было заведено уголовное дело и начато расследование.

Добавим, согласно части 3 статьи 277 УК РК, нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.