Гибель пяти горняков на шахте имени Ленина: четырех человек осудили в Карагандинской области

Суд в Карагандинской области вынес приговор в отношении четырех человек по делу о гибели пятерых горняков в шахте имени Ленина в ноябре 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как рассказали в пресс-службе областных судов в Telegram, судом рассмотрено уголовное дело в отношении четырех человек - Л., А., Б., З. (главный инженер, начальник смены и др.) - по факту взрыва метана на шахте имени Ленина.

Всех четырех обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 277 УК).

"При проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее вследствие образования искры произошло возгорание газа метана с последующим взрывом", - говорится в сообщении.

В результате от взрывной волны на месте погибли пять шахтеров, еще четырем людям причинены средний и тяжкий вред здоровью.

Смягчающими обстоятельствами были признаны:

у гражданина А. - наличие малолетнего ребенка;

у Л., Б. и З. - положительная характеристика по месту работы и жительства, также все трое награждены за шахтерский труд.

Суд назначил Л. наказание в 5 лет лишения свободы, А. - 4 года лишения свободы, Б. и З. - по 4 года 6 месяцев лишения свободы.

В адрес прокуратуры вынесено частное постановление по факту незнания прокурором требований закона, неправильного ориентирования потерпевших и общества по вопросу меры наказания для подсудимых.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в ночь на 3 ноября 2022 года в Шахтинске Карагандинской области при бурении газодренажных скважин в шахте произошел внезапный выброс газа.

Погибли пятеро шахтеров. Было заведено уголовное дело и начато расследование.

Добавим, согласно части 3 статьи 277 УК РК, нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.