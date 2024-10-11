Конфликт в автобусе перерос в драку в Караганде (видео)

В Сети распространилось видео, на котором был запечатлен конфликт на одной из улиц Караганды. В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

"Нервы от пробок сдали? Какое-то происшествие на проспекте Бухар жырау в Караганде", - указывается в подписи к видео.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 10 октября в одном из автобусов пассажир в состоянии алкогольного опьянения стал дебоширить. У каскадной площади по просьбе одного из пассажиров водитель автобуса высадил его и дебошира.

"При выходе из автобуса между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Приехавший по вызову экипаж патрульной полиции установил участников инцидента и вызвал скорую помощь", - сообщили в ведомстве.

В результате конфликта 17-летний житель Караганды был доставлен в медицинское учреждение, а 27-летний нарушитель - в Центр временной адаптации и детоксикации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.108-1 УК РК.

Отметим, что согласно ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

Ранее сообщалось, что в Астане пьяный мужчина разбил домофон кирпичом. Его действия попали на камеру. В департаменте полиции сообщили, что 26-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил ущерб жильцам дома. За это суд арестовал его на 10 суток.