Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Конфликт в автобусе перерос в драку в Караганде (видео)

Опубликовано:

Происшествие в Караганде
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda

В Сети распространилось видео, на котором был запечатлен конфликт на одной из улиц Караганды. В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

"Нервы от пробок сдали? Какое-то происшествие на проспекте Бухар жырау в Караганде", - указывается в подписи к видео.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 10 октября в одном из автобусов пассажир в состоянии алкогольного опьянения стал дебоширить. У каскадной площади по просьбе одного из пассажиров водитель автобуса высадил его и дебошира.

"При выходе из автобуса между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Приехавший по вызову экипаж патрульной полиции установил участников инцидента и вызвал скорую помощь", - сообщили в ведомстве.

В результате конфликта 17-летний житель Караганды был доставлен в медицинское учреждение, а 27-летний нарушитель - в Центр временной адаптации и детоксикации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.108-1 УК РК.

Отметим, что согласно ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

Ранее сообщалось, что в Астане пьяный мужчина разбил домофон кирпичом. Его действия попали на камеру. В департаменте полиции сообщили, что 26-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил ущерб жильцам дома. За это суд арестовал его на 10 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172985-konflikt-v-avtobuse-pereros-v-draku-v-karagande-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie