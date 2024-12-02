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Командиры Академии МЧС оказались на скамье подсудимых

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Академия МЧС в Кокшетау
Академия гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС РК. Фото: gov.kz

В Акмолинской области сотрудники и курсанты Академии МЧС оказались на скамье подсудимых по делу о взятках и мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, одного из командиров Академии МЧС осудили сразу по нескольких статьям. Так, командира взвода обвинили в посредничестве при даче взятки (ч.2 ст.368 УК).

"Три курсанта Академии МЧС (ч.1 ст.367 УК), чтобы набрать проходной балл по успеваемости, через посредника - командира взвода - дали по 5 тыс. тенге взятку преподавателю - полковнику гражданской защиты (п.4 ч.3 ст.366 УК)", - рассказали в суде.

Кроме этого, этого же командира взвода обвинили в мошенничестве.

"Предложил потерпевшей решить вопрос о поступлении ее сына в вуз за 2,5 млн тенге, не имея таких полномочий и возможностей", - уточнили в суде.

Стоит отметить, что это не единственный эпизод мошенничества, в котором обвинили мужчину.

"Два командира Академии, в полномочия которых не входило право представлять к присвоению званий, получили 267 тыс. тенге от курсантов за якобы оказанную помощь.

Тем самым они, являясь сотрудниками правоохранительного органа, совершили мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения, при этом один из них - неоднократно (пп.2,3,4 ч.3 ст.190 УК)", - отметили в суде.

При назначении наказания суд учел смягчающими обстоятельствами несовершеннолетие курсанта, наличие малолетних детей у командиров взвода и добровольное возмещение ущерба потерпевшей.

Отягчающими обстоятельствами стало совершение преступления сотрудниками правоохранительного органа, нарушившими принятую ими присягу.

Приговором суда преподавателю, полковнику гражданской защиты, назначили штраф в 60-кратной сумме взятки. Трем курсантам также назначили штрафы.

Обвиняемого по нескольким статьям командира взвода приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, другого командира - к штрафу в 10-кратной сумме взятки, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого.

"Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес МЧС РК, обратив внимание на недостаточную работу по профилактике коррупционных правонарушений, ненадлежащую работу кадровой службы и управления собственной безопасности Академии", - подчеркнули в суде.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Напомним, летом прошлого года в Кокшетау задержали командира взвода учебно-строевого подразделения Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК. Задержание провел Антикор по подозрению в получении 2,5 млн тенге от казахстанки за решение вопроса о поступлении ее сына в учебное заведение.

По информации с официального сайта, Академия гражданской защиты является высшим учебным заведением, ведущим подготовку квалифицированных офицеров с высшим образованием по специальности "Пожарная безопасность". Также с 2011 года в вузе введены две новые специальности "Защита в чрезвычайных ситуациях" и "Командная тактическая сил гражданской обороны".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195060-komandiry-akademii-mchs-okazalis-na-skame-podsudimyh/

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