Актюбинец сделал предложение полицейскому и стал фигурантом уголовного дела

В Актюбинской области водитель попытался дать взятку сотруднику полиции после остановки за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчине грозит уголовное наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел ночью 27 ноября. Инспектор патрульной полиции при несении службы остановил автомобиль Hyundai Elantra. У водителя был замечен резкий запах алкоголя, он был направлен на медицинское освидетельствование. Результаты подтвердили предположения патрульного.

Во время составления протокола по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 52-летний водитель предложил инспектору 10 000 тенге за несоставление административного протокола. Полицейский незамедлительно вызвал следственно-оперативную группу на место происшествия.

В ведомстве добавили, что за дачу взятки в отношении водителя начато досудебное расследование. Автомобиль помещен на коммунальную стоянку, водитель задержан.

"Теперь мужчине придется отвечать не только за езду в нетрезвом виде, но и за попытку дать взятку должностному лицу.

Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества", - отметили в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в селе Кобда 21 ноября задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был ранее лишен прав. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Помимо этого, в Павлодарской области полицейские обнаружили местного жителя, во второй раз севшего за руль в пьяном виде. Мужчину выдала несвязная речь и поведение.