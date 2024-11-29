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Актюбинец сделал предложение полицейскому и стал фигурантом уголовного дела

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Мужчина пьет пиво в авто
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото: SARINYAPINNGAM / Getty Images

В Актюбинской области водитель попытался дать взятку сотруднику полиции после остановки за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчине грозит уголовное наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел ночью 27 ноября. Инспектор патрульной полиции при несении службы остановил автомобиль Hyundai Elantra. У водителя был замечен резкий запах алкоголя, он был направлен на медицинское освидетельствование. Результаты подтвердили предположения патрульного.

Во время составления протокола по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 52-летний водитель предложил инспектору 10 000 тенге за несоставление административного протокола. Полицейский незамедлительно вызвал следственно-оперативную группу на место происшествия.

В ведомстве добавили, что за дачу взятки в отношении водителя начато досудебное расследование. Автомобиль помещен на коммунальную стоянку, водитель задержан.

"Теперь мужчине придется отвечать не только за езду в нетрезвом виде, но и за попытку дать взятку должностному лицу.

Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества", - отметили в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в селе Кобда 21 ноября задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был ранее лишен прав. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Помимо этого, в Павлодарской области полицейские обнаружили местного жителя, во второй раз севшего за руль в пьяном виде. Мужчину выдала несвязная речь и поведение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194427-aktyubinec-sdelal-predlozhenie-policeyskomu-i-stal-figurantom-ugolovnogo-dela/

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