"Вел себя неадекватно": родителей наказали за поведение подростка в Павлодаре

В Павлодаре за поведение сына наказали его родителей. Полицейские обнаружили несовершеннолетнего в нетрезвом состоянии ночью на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подросток был замечен полицией ночью, в 03.10, на улице Естая.

"Пояснить, почему в столь позднее время находится на улице, да еще и в нетрезвом виде, подросток не смог. При беседе он вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции", - уточнили в ДП Павлодарской области.

В первую очередь в отдел полиции были приглашены родители. Было проведено медицинское освидетельствование, согласно которому несовершеннолетний находился в средней степени алкогольного опьянения.

В результате за появление сына в общественном месте в состоянии опьянения, совершение им мелкого хулиганства, нахождение несовершеннолетнего в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителей привлекли к административной ответственности. Материалы рассмотрели в суде, где наложили штраф на общую сумму более 100 тыс. тенге.

В ведомстве отметили, что данный подросток в текущем году уже имел приводы в полицию за совершение мелкого хулиганства и появление в пьяном виде. Тогда законные представители подростка также привлекались к ответственности.

"После проведенной профилактической беседы родители и сам подросток пообещали исправить поведение и не нарушать законодательство. Но, видимо, для молодого человека это не послужило уроком", - отметили в ДП региона.

Стражи правопорядка сообщили, что в текущем году в Павлодарской области наказали 82 родителя за появление их несовершеннолетних детей в состоянии опьянения и 39 - за совершение мелкого хулиганства их несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 16 лет.

Ранее в разных селах Павлодарской области ночью обнаружили подростков, которые гуляли без сопровождения родителей. Несовершеннолетних доставили в полицию, куда были приглашены их родители. Со всеми полицейские провели беседы о недопущении подобных ситуаций.

А подросток из Павлодарской области, которого по решению суда должны направить в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением на шесть месяцев, ушел из дома. Парня нашли через три дня под Астаной.