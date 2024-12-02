Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Вел себя неадекватно": родителей наказали за поведение подростка в Павлодаре

Опубликовано:

Подросток сидит на улице
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодаре за поведение сына наказали его родителей. Полицейские обнаружили несовершеннолетнего в нетрезвом состоянии ночью на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подросток был замечен полицией ночью, в 03.10, на улице Естая.

"Пояснить, почему в столь позднее время находится на улице, да еще и в нетрезвом виде, подросток не смог. При беседе он вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции", - уточнили в ДП Павлодарской области.

В первую очередь в отдел полиции были приглашены родители. Было проведено медицинское освидетельствование, согласно которому несовершеннолетний находился в средней степени алкогольного опьянения.

В результате за появление сына в общественном месте в состоянии опьянения, совершение им мелкого хулиганства, нахождение несовершеннолетнего в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителей привлекли к административной ответственности. Материалы рассмотрели в суде, где наложили штраф на общую сумму более 100 тыс. тенге.

В ведомстве отметили, что данный подросток в текущем году уже имел приводы в полицию за совершение мелкого хулиганства и появление в пьяном виде. Тогда законные представители подростка также привлекались к ответственности.

"После проведенной профилактической беседы родители и сам подросток пообещали исправить поведение и не нарушать законодательство. Но, видимо, для молодого человека это не послужило уроком", - отметили в ДП региона.

Стражи правопорядка сообщили, что в текущем году в Павлодарской области наказали 82 родителя за появление их несовершеннолетних детей в состоянии опьянения и 39 - за совершение мелкого хулиганства их несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 16 лет.

Ранее в разных селах Павлодарской области ночью обнаружили подростков, которые гуляли без сопровождения родителей. Несовершеннолетних доставили в полицию, куда были приглашены их родители. Со всеми полицейские провели беседы о недопущении подобных ситуаций.

А подросток из Павлодарской области, которого по решению суда должны направить в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением на шесть месяцев, ушел из дома. Парня нашли через три дня под Астаной.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194935-vel-sebya-neadekvatno-roditeley-nakazali-za-povedenie-podrostka-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie