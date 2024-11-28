Подростков доставили в полицию и пригласили туда родителей в Павлодарской области

Подросток, который ночью гулял один по селу в Павлодарской области, привлек внимание полицейских. В итоге за прогулку парня к ответственности привлекли его родителей. Также в регионе были и другие похожие случаи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодарской области полицейские ежедневно проводят рейдовые мероприятия на предмет нахождения несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей.

В первую очередь проверяются места наибольшего скопления молодежи: увеселительные и развлекательные заведения, парки, дворы и подъезды.

"К примеру, в кафе на улице Астана в Экибастузе в 23.00 находился несовершеннолетний без сопровождения родителей. В селе Северное Иртышского района около полуночи остановлен подросток, который один прогуливался по ночному селу. Без родителей прогуливался в столь позднее время и подросток в селе Набережное Павлодарского района", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Подростков доставили в полицию, куда были приглашены их родители. Со всеми полицейские провели беседы о недопущении подобных ситуаций.

По данным фактам законные представители привлечены к ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без их сопровождения. Также за допущение нахождения в развлекательном заведении в ночное время несовершеннолетнего наказан владелец заведения.

Всего в текущем году за нахождение детей ночью вне дома наказано 2702 законных представителя, а за присутствие несовершеннолетних в заведениях в ночное время без родителей наказано 78 владельцев.

Добавим, что по ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 076 тенге). А нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.

Ранее в Павлодарской области родителей двух подростков, гулявших по улице ночью, пригласили в полицию, где после проведения с ними профилактических бесед составили административные протоколы.