Сняли с ареста три авто: судебные исполнители оказались под следствием в области Абай

В области Абай частных судебных исполнителей подозревают в злоупотреблении полномочиями из-за снятия ареста с транспорта при наличии долга, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура региона выявила два факта незаконного снятия судебными исполнителями ареста с трех транспортных средств должников при наличии у них задолженности по алиментам более 2 млн тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование по ст.251 УК (Злоупотребление полномочиями частными судебными исполнителями).

Помимо этого, по данным прокуратуры, установлены факты неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей, сокрытия должниками своих доходов, а также непринятия судоисполнителями мер по реализации имущества.

"Последние не реализовали 11 единиц транспорта, 12 квартир и 2 земельных участка при наличии долгов свыше 40 млн тенге", - уточнили в прокуратуре области Абай.

По указанию прокуратуры в отношении четырех должников начаты досудебные расследования по ст.139 УК за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей.

Ранее в Алматы актом прокурорского надзора частного судебного исполнителя лишили государственной лицензии. По информации ведомства, он допускал искусственную волокиту, необоснованно передавая производства из одного региона в другой. Также были выявлены случаи неправомерного снятия арестов.

В сентябре в Алматы привлекли к ответственности 50 частных судебных исполнителей, которые не принимали меры в отношении более 1000 должников. Нарушения повлекли длительное уклонение должников от исполнения судебных актов и непоступление средств в бюджет.