Жителя области Ұлытау арестовали в зале суда по делу о нападении на коллегу за ужином

Казахстанца приговорили к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью коллеги. Преступление произошло за ужином, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого по ч.1 ст.106 УК РК, рассмотрели в Улытауском районном суде.

Выяснилось, что в жилом доме, расположенном в зимовье "Коктал" в поселковом округе Коскөл, во время ужина с два работника одного ТОО выпивали водку вместе с владельцем хозяйства.

Затем, примерно в 23.30, между коллегами возникла ссора, сопровождавшаяся повышением голосов и нецензурной бранью.

"В ходе конфликта один из них толкнул другого руками в грудь в сторону стены. В ответ подсудимый, имея намерение нанести тяжкий вред здоровью коллеги, ударил его ножом в область живота", - установил суд.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

Мужчина был направлен для отбывания наказания в учреждение средней безопасности системы исполнения наказаний и немедленно арестован в зале суда.

Решение не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в области Ұлытау беременную женщину осудили за удар ножом своего пьяного сожителя, который поднял на нее руку. Женщина в содеянном чистосердечно раскаялась и просила суд не лишать ее свободы, что и произошло.