Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жителя области Ұлытау арестовали в зале суда по делу о нападении на коллегу за ужином

Опубликовано:

Ужин с алкоголем
Застолье. Иллюстративное фото: Radist / Getty Images

Казахстанца приговорили к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью коллеги. Преступление произошло за ужином, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого по ч.1 ст.106 УК РК, рассмотрели в Улытауском районном суде.

Выяснилось, что в жилом доме, расположенном в зимовье "Коктал" в поселковом округе Коскөл, во время ужина с два работника одного ТОО выпивали водку вместе с владельцем хозяйства.

Затем, примерно в 23.30, между коллегами возникла ссора, сопровождавшаяся повышением голосов и нецензурной бранью.

"В ходе конфликта один из них толкнул другого руками в грудь в сторону стены. В ответ подсудимый, имея намерение нанести тяжкий вред здоровью коллеги, ударил его ножом в область живота", - установил суд.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

Мужчина был направлен для отбывания наказания в учреждение средней безопасности системы исполнения наказаний и немедленно арестован в зале суда.

Решение не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в области Ұлытау беременную женщину осудили за удар ножом своего пьяного сожителя, который поднял на нее руку. Женщина в содеянном чистосердечно раскаялась и просила суд не лишать ее свободы, что и произошло.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186216-zhitelya-oblasti-lytau-arestovali-v-zale-suda-po-delu-o-napadenii-na-kollegu-za-uzhinom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie