Казахстанка пожаловалась, что неизвестная женщина ударила ее 14-летнюю дочь

Уголовное расследование проводится в Акмолинской области по жалобе казахстанки, которая заявила, что неизвестная женщина ударила ее несовершеннолетнюю дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 3 августа. Мать 14-летней девочки написала заявление в полицию. По ее словам, ее несовершеннолетнюю дочь во дворе ударила неизвестная женщина. Мать подростка попросила найти нарушительницу и привлечь к ответственности.

Прибывшие на место полицейские опросили всех свидетелей, провели все необходимые мероприятия. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Личность женщины уже установлена, мотив ее действий уточняется.

Полицейские же, в свою очередь попросили родителей проводить профилактические беседы с детьми для того, чтобы не оказаться жертвой агрессивных людей. Задача родителей – убедить своих детей, что в любой непонятной и неоднозначной для них ситуации нужно обращаться ко взрослым.

Напомним, в конце июля мы сообщали, что в Актау женщину наказали по административной статье за то, что она ударила чужого ребенка на детской площадке. Инцидент попал на камеру наблюдения, видео попало в соцсети.

В апреле прошлого года жительница Павлодара сообщила в соцсетях, что ее 12-летнюю сестренку жестоко избили на детской площадке. По ее словам, у девочки были синяки на лице и местами ушибы.