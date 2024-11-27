Казахстанца признали особо опасным рецидивистом после убийства бывшего своей жены

Жителя Сатпаева приговорили к 15 годам лишения свободы и признали особо опасным рецидивистом за убийство в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК), рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Ұлытау.

Суд установил, что ранее судимый за особо тяжкое преступление казахстанец, имея непогашенную судимость, 6 июня 2024 года находился в городе Сатпаеве. Выяснилось, что он распивал спиртные напитки с бывшим сожителем его нынешней гражданской жены.

"Между мужчинами возник конфликт на фоне личной неприязни. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый использовал кухонный нож в качестве орудия преступления и нанес потерпевшему три удара ножом в область лица и два удара в грудную клетку", - говорится в сообщении суда.

От полученных травм потерпевший скончался по пути в многопрофильную больницу города Жезказгана.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и вещественными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

"Подсудимый свою вину не признал, утверждая, что причинение смерти потерпевшему произошло по неосторожности", - уточнили в суде.

Суд признал гражданина виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК РК.

При назначении наказания суд учел отягчающие обстоятельства - опасный рецидив преступлений и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие смягчающих обстоятельств.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы по совокупности приговоров. Также гражданин был признан особо опасным рецидивистом.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в области Ұлытау рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве. Все произошло на даче в Сатпаеве, где подсудимый распивал спиртные напитки вместе со своим другом, которого, как установил суд, убил из-за возникшего конфликта.