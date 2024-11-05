Посиделки на даче с другом закончилась большим тюремным сроком для казахстанца

В области Ұлытау рассмотрели уголовное дело по обвинению в убийстве на даче и приговорили подсудимого к 12 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве (по ч.1 ст.99 УК РК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.

Все произошло на даче в Сатпаеве, где подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртные напитки вместе со своим другом.

"В ходе возникшего конфликта он умышленно нанес один удар кухонным ножом в область шеи потерпевшего, в результате чего последний скончался на месте происшествия. В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - пояснили в суде.

Вина подсудимого подтверждалась не только его собственными признаниями, но и показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

В итоге подсудимому назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что жителя Восточно-Казахстанской области осудили на девять лет лишения свободы за убийство сожителя бывшей супруги во время ссоры. В ходе следствия мужчина признал свою вину. По его словам, во время той ссоры все ее участники были пьяны.

Согласно ст.99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми лет до пожизненного срока.