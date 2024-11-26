Смена номера обошлась акмолинке в 800 тыс. тенге

Жительница Акмолинской области стала жертвой мошенников и потеряла 800 тыс. тенге после того, как согласилась сменить свой телефонный номер и назвала код, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, очередной жертвой мошенников стала жительница Зерендинского района. По словам потерпевшей, первый звонок ей поступил 22 ноября.

"Неизвестный абонент предложил сменить номер телефона, так как якобы срок действия старого истек. Не подозревая об обмане, сельчанка продиктовала код, поступивший ей от номера 1414", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Но на этом звонки от мошенников не закончились.

"В течение дня на телефон жертвы поступали звонки якобы от сотрудников службы безопасности банков, которые задавали различные вопросы, пытаясь ввести ее в заблуждение, а также запугивали статьями Уголовного кодекса", - сообщили в ведомстве.

В итоге женщина самостоятельно оформила на свое имя денежный кредит в размере 500 тыс. тенге, а также перевела еще 300 тыс. тенге со своего депозита.

Полицейские обратились к гражданам с просьбой быть бдительными и внимательными при разговоре с неизвестными абонентами, ни в коем случае не передавать коды из SMS-сообщений или личные данные.

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Ранее стало известно, что жительница Актобе лишилась порядка 2 млн тенге после звонка мошенников. Они убедили ее в том, что нужно продлить срок действия SIM-карты, а для этого надо продиктовать код из SMS.

Многие казахстанцы уже знают, что SMS-коды нельзя сообщать никому. Но теперь мошенники просят назвать их не звонящему, а "голосовому роботу", чтобы "защитить" жертву. Подобные уловки могут оказаться крайне опасными, так как в результате злоумышленники получают доступ к личным данным и используют их для дальнейших схем с оформлением кредитов.