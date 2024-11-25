Обрушение здания школы в Костанайской области: глава отдела образования выиграл апелляцию

Руководитель отдела образования Аулиекольскольского района добился отмены административного взыскания после обрушения школы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда региона.

Как сообщается в Telegram-канале Костанайского областного суда, коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу руководителя отдела образования Аулиекольского района.

Ранее он был признан виновным в нарушении строительных норм при ремонте Новонежинской общеобразовательной школы имени Б. Кенжетаева, его оштрафовали на 147 680 тенге. Но судебная коллегия отменила постановление суда первой инстанции.

По мнению суда, К. не подлежит ответственности, поскольку такая ответственность наступает при нарушении проектных документов, а "ПСД не была нарушена".

"У К. отсутствует компетентность в области строительства, которая позволила бы ему самостоятельно выявить применение подрядчиком небезопасных методов и способов демонтажа. Соответственно, он не является субъектом правонарушения, поскольку административным правонарушением признается противоправное, виновное действие либо бездействие физического лица.

Демонтаж плит перекрытия не входил в перечень работ, выполняемых подрядчиком. Следовательно, возникшая ситуация не подпадает под диспозицию ч.1ст.313 КоАП. Перечисленные обстоятельства не подтверждают виновность К. в том, что им не были приостановлены строительно-ремонтные работы из-за прогиба плиты, то есть, из-за опасности, которая возникла за рамками проводимых подрядчиком строительных работ", - сказано в сообщении.

Судебная коллегия производство по делу в отношении К. прекратило в связи с отсутствием состава административного правонарушения.