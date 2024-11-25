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Казахстанка вернула перечисленные за права 100 тыс. тенге

Опубликовано:

Женщина получает водительские права
Выдача водительских прав. Фото: gov.kz

Жительница Жамбылской области хотела купить права через интернет и заплатила 100 тыс. тенге, однако обещанной "услуги" не получила, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску женщины, которая обратилась с требованием о возврате суммы неосновательного обогащения, рассмотрели в Жамбылском районном суде.

"В августе 2023 года истец нашла объявление на интернет-сайте с предложением услуг под названием "Поможем с приобретением прав". Стоимость услуги составляла 150 тыс. тенге.

Поверив в достоверность информации, женщина перечислила предоплату в размере 55 тыс. тенге, а затем дополнительно перевела еще 45 тыс. тенге. Однако обещанные услуги представлены не были", - рассказали в суде.

Согласно материалам досудебного расследования, данный номер счета в банке принадлежит ответчику.

На основании этого истец обратилась в суд с требованием взыскать уплаченную сумму как необоснованное обогащение.

В ходе судебного разбирательства после разъяснения судьей преимущества применения примирительных процедур стороны пришли к взаимному соглашению.

"Ответчик полностью возместила истцу деньги, а истец в свою очередь отказалась от своих требований", - отметили в суде.

Суд утвердил достигнутое соглашение, производство по делу прекратили. Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее житель Караганды, которому требовалось восстановить водительские права, откликнулся на объявление в соцсетях и отдал за "услугу" 1,2 млн тенге, а после понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А житель Астаны отдал 400 тыс. тенге, надеясь получить водительское удостоверение без экзаменов. Надежность "сделки" ему гарантировали в переписке по WhatsApp. Полицейские установили подозреваемого в мошенничестве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191932-kazahstanka-vernula-perechislennye-za-prava-100-tys-tenge/

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