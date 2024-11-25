"Была в эмоциональном стрессе": жительница Аксу выдумала историю и заплатит за это

Жительницу Аксу оштрафовали за ложный вызов экстренных служб. При звонке женщина заявила о намерении "наложить на себя руки", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Как сообщает пресс-служба ведомства, ежедневно в полицию поступают сотни вызовов, но среди них бывают и ложные.

Оперативные службы реагируют на каждое сообщение, но пока одни передают ложную информацию, кому-то действительно может понадобиться помощь.

"К примеру, в городе Аксу женщина, находясь в квартире, изрядно выпив, позвонила в экстренную службу и сообщила, что хочет "наложить на себя руки". Незамедлительно к указанному адресу выехали полицейские. Прибывшие стражи порядка установили, что данный факт не подтверждается, а историю женщина придумала, так как была в эмоциональном стрессе и немного выпила", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По факту заведомо ложного вызова специальных служб 30-летнюю горожанку привлекли к административной ответственности, наложен штраф на сумму более 110 тыс. тенге.

Всего же с начала года 319 жителей Павлодарской области привлечены к ответственности за ложный вызов специальных служб.

Отметим, что по ч.1 ст.438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Ранее стало известно, что житель Актау ради шутки вызвал бригаду скорой помощи. За это мужчину привлекли к административной ответственности. Теперь ему предстоит выплатить штраф.