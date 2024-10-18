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Звонок в "скорую" обошелся жителю Актау в 80 тыс. тенге

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Автомобиль реанимации
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Актау ради шутки вызвал бригаду скорой помощи. За это мужчину привлекли к административной ответственности. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 80 тыс. тенге, передает Lada.kz.

Как рассказали в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, инцидент произошел 14 октября.

На пульт "103" поступил вызов от жителя Актау, сообщившего о приеме большого количества медикаментов.

"Когда бригада скорой помощи выехала на вызов, житель сообщил, что позвонил с целью устроить пранк", - рассказали в медучреждении.

В связи с этим вызов был зарегистрирован как ложный.

Согласно ст.438 КоАП РК за заведомо ложный вызов спецслужб горожанину назначили штраф в размере 80 тыс. тенге.

Отметим, что по ст.438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Те же действия, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, влекут предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 15 МРП (55 380 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175930-zvonok-v-skoruyu-oboshelsya-zhitelyu-aktau-v-80-tys-tenge/

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