Мирно спящие павлодарцы привлекли внимание полицейских

В Павлодаре полицейские обратили внимание на граждан, спящих на лавочке. В итоге мужчин доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с наступлением холодов павлодарские полицейские усиленно проверяют места возможного нахождения бездомных, а также выявляют нетрезвых граждан для недопущения их обморожения.

"К примеру, ночью при патрулировании по улице М.Жусупа полицейские заметили двух мужчин, мирно спавших на лавочке. Остановившись, полицейские разбудили их. Оказалось, оба находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в ДП Павлодарской области.

Немного позже, в 02.15 ночи, на номер "102" поступил вызов - жители одного из многоэтажных домов по улице Лермонтова сообщили, что во дворе дома лежит пьяный мужчина. Прибывшие стражи порядка подняли его.

Всех мужчин доставили в Центр временной адаптации и детоксикации.

Благодаря работе полицейских ежедневно в городской ЦВАД доставляются около 30 человек, находящихся в опьянении. И еще порядка 15 человек направляются в Центр ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Если вы увидели на улице или в других общественных местах граждан, находящихся в состоянии опьянения, спящих на земле, в подъезде дома и т.д., замерзающих, одетых не по погоде, необходимо сообщить по телефону 102 или воспользоваться мобильным приложением "Police 102", - обратились в ведомстве.

Ранее в городе Аксу Павлодарской области полицейские обнаружили спящего в подъезде мужчину, от которого исходил резкий запах алкоголя. Ему назначили штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

А житель Экибастуза вышел от гостей, но не смог дойти до дома - он уснул прямо на дороге. Спустя два дня с ним произошла похожая ситуация. В итоге мужчину два раза доставляли в Центр временной адаптации и детоксикации.