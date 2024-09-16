Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчину оштрафовали из-за резкого запаха в Павлодарской области

Опубликовано:

Пьяный лежит на полу
Пьяный мужчина. Иллюстративное фото: Rafa Jodar / Getty Images

В городе Аксу полицейские обнаружили спящего в подъезде мужчину, от которого исходил резкий запах алкоголя. Ему назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Аксу поступило сообщение от жителя дома по улице Камзина с жалобой, что на площадке первого этажа в подъезде лежит мужчина, от которого исходит резкий запах.

"По прибытии на место вызова сотрудники полиции обнаружили мужчину, который спал на лестничной площадке. Подойдя ближе, почувствовали резкий запах алкоголя", - отметили в ДП Павлодарской области.

Мужчину доставили в Центр временной адаптации и детоксикации для установления степени алкогольного опьянения и вытрезвления.

"Заключение медицинского освидетельствования показало среднюю степень опьянения. За появление в общественном месте в состоянии опьянения на мужчину составлен административный материал, наложен штраф в размере 5 МРП", - уточнил первый заместитель начальника отдела полиции Аксу Айдар Сламбеков.

С начала года в Аксуском районе за аналогичные нарушения наказали 1079 граждан.

Отметим, что по ч.1 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее в Павлодаре участковый инспектор полиции привлек к ответственности горожан, распивающих спиртное в подъезде жилого дома.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161980-muzhchinu-oshtrafovali-iz-za-rezkogo-zapaha-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie