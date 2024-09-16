Мужчину оштрафовали из-за резкого запаха в Павлодарской области

В городе Аксу полицейские обнаружили спящего в подъезде мужчину, от которого исходил резкий запах алкоголя. Ему назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Аксу поступило сообщение от жителя дома по улице Камзина с жалобой, что на площадке первого этажа в подъезде лежит мужчина, от которого исходит резкий запах.

"По прибытии на место вызова сотрудники полиции обнаружили мужчину, который спал на лестничной площадке. Подойдя ближе, почувствовали резкий запах алкоголя", - отметили в ДП Павлодарской области.

Мужчину доставили в Центр временной адаптации и детоксикации для установления степени алкогольного опьянения и вытрезвления.

"Заключение медицинского освидетельствования показало среднюю степень опьянения. За появление в общественном месте в состоянии опьянения на мужчину составлен административный материал, наложен штраф в размере 5 МРП", - уточнил первый заместитель начальника отдела полиции Аксу Айдар Сламбеков.

С начала года в Аксуском районе за аналогичные нарушения наказали 1079 граждан.

Отметим, что по ч.1 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее в Павлодаре участковый инспектор полиции привлек к ответственности горожан, распивающих спиртное в подъезде жилого дома.