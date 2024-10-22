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Экибастузец дважды не смог дойти до дома и засыпал по дороге

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Мужчина лежит на дороге
Мужчина на дороге. Иллюстративное фото: Andrei Metelev / Getty Images

Житель Экибастуза вышел от гостей, но не смог дойти до дома - он уснул прямо на дороге. Спустя два дня с ним произошла похожая ситуация, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ежедневно в ходе патрулирования сотрудники роты патрульной полиции УП Экибастуза обнаруживают граждан в состоянии опьянения на улицах, в парках и на автобусных остановках.

Так, в Экибастузе на лавочке возле торгового дома в пьяном виде спал мужчина. Сотрудники полиции доставили его в Центр временной адаптации и детоксикации.

"Как установлено, два дня назад мужчину, уснувшего прямо на дороге, уже доставляли в центр. Выяснилось, что горожанин вышел от гостей, но до дома дойти не смог", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Согласно медицинскому заключению, мужчина находился в средней степени опьянения.

На нарушителя порядка составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, совершенное повторно в течение года. После наложения взыскания судом его привлекли к административному аресту на пять суток.

"За 9 месяцев текущего года сотрудниками УП Экибастуза за аналогичное правонарушение привлечено к административной ответственности более 2500 человек", - рассказал начальник отдела местной полицейской службы УП Экибастуза Талгат Шанкотов.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода полицейские советуют гражданам не проходить мимо, если они увидели человека, лежащего, предположительно, в состоянии опьянения.

"Рекомендуем подойти к человеку, спросить, нужна ли помощь. Бывают случаи, когда человек болен. Если вы видите, что нужна помощь, и он самостоятельно не в силах передвигаться, наберите экстренные службы "102", "103". Дождитесь приезда служб, не бросайте человека. Немного времени и внимания могут спасти жизнь", - добавили в полиции.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177357-ekibastuzec-dvazhdy-ne-smog-doyti-do-doma-i-zasypal-po-doroge/

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