"Сказал, что он шал": обида из-за возраста обернулась поножовщиной в Павлодаре

60-летний павлодарец обиделся на знакомого из-за того, что тот назвал его старым. Закончилось все поножовщиной, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Павлодара.

Конфликт произошел в августе этого года. Один мужчина пришел в гости к другому, они стали распивать алкоголь. Никаких предпосылок к потасовке не было. Опустошив первую бутылку, знакомые отравились в магазин, чтобы купить еще. По пути отношения и стали накаляться.

"Около семи часов вечера вышли по дороге в магазин. Потерпевший сказал обвиняемому, что он уже старый шал, и что его время кончено, ему это не понравилось. После потерпевший сказал, что он так шутит. Купили еще одну бутылку водки и вернулись домой, на кухне за столом распили. После этого потерпевший снова стал говорить, что обвиняемый старый, что его время закончилось", - говорится в приговоре Павлодарского городского суда №2.

60-летний мужчина от услышанного сильного оскорбился и попросил знакомого покинуть его дом, а сам при этом ушел в зал. Друг побежал за ним и набросился с кулаками, но в этот момент пожилой павлодарец достал складной нож. По информации суда, подсудимый нанес потерпевшему два ранения.

Уголовное дело рассмотрели по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина, не считающий себя старым, вину признал частично.

Между тем потерпевший и вовсе заявил на слушаниях, что претензий не имеет, а подсудимого считает своим братом.

Учитывая собранные по делу доказательства, суд вынес обвинительный приговор, назначив 4 года лишения свободы. Роль в этом сыграло отчасти и то, что павлодарец ранее уже был судим.

Добавим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее жителя области Ұлытау арестовали в зале суда по делу о нападении на коллегу за ужином. Мужчину приговорили к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

А в Шымкенте вынесли приговор бывшей сотруднице полиции, обвиненной в причинении тяжкого вреда здоровью соседки. Ранее она уже была осуждена, но получила отсрочку на пять лет. Отсрочка предоставляться больше не будет. Судьбу ее ребенка решат органы опеки.