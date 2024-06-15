Жительница Актобе поехала на авторынок и была убита

В Актобе нашли тело без вести пропавшей женщины. Ранее, как рассказали ее родственники, она поехала продавать свое авто, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в ДП Актюбинской области, заявление от родственников о пропаже женщины в Актобе 1969 года рождения поступило в полицию 9 июня. Сообщалось, что она выехала на авторынок для продажи машины и пропала без вести.

По данному факту были начаты досудебные расследования по статьям 99, 192 УК - разбойного нападения, сопряженного с убийством.

Вскоре был установлен подозреваемый, в гараже по месту его жительства нашли автомобиль пропавшей женщины. Его водворили в изолятор временного задержания.

Также, в загородной местности полицейские обнаружили тело пропавшей с признаками насильственной смерти. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Расследование находится на контроле начальника департамента полиции области.

Отметим, согласно статье 192 УК РК, разбой наказывается лишением свободы от 3 до 15 лет с конфискацией имущества.

А в соответствии со статьей 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока с конфискацией имущества или без таковой.