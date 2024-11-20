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Конфликт закончился убийством в ВКО

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Судья стучит молотком
Суд. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

В ВКО вынесли приговор подсудимому по делу об убийстве. Мужчина не признал свою вину, заявив о причинении смерти по неосторожности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области.

"2 марта 2024 года в селе Калжыр Маркакольского района в ходе конфликта в состоянии алкогольного опьянения подсудимый нанес ножевое ранение потерпевшему. В результате полученных телесных повреждений тот скончался по дороге в районную больницу", - установил суд.

Прокурор просил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.

"Подсудимый вину по инкриминируемой статье не признал, просил квалифицировать его действия, как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего", - отметили в суде.

Вина гражданина подтверждалась показаниями свидетелей, экспертов, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз.

Приговором суда от 19 ноября 2024 года подсудимый был признан виновным по ч.1 ст.99 УК РК. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Ранее стало известно, что в Шымкенте ночная встреча бывших одноклассников в караоке-клубе привела к смерти одного из них от ножевых ранений. Подсудимый скрыться не пытался и сдался прибывшей полиции. Ему назначили 8 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190044-konflikt-zakonchilsya-ubiystvom-v-vko/

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