Конфликт закончился убийством в ВКО
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В ВКО вынесли приговор подсудимому по делу об убийстве. Мужчина не признал свою вину, заявив о причинении смерти по неосторожности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Восточно-Казахстанской области.
"2 марта 2024 года в селе Калжыр Маркакольского района в ходе конфликта в состоянии алкогольного опьянения подсудимый нанес ножевое ранение потерпевшему. В результате полученных телесных повреждений тот скончался по дороге в районную больницу", - установил суд.
Прокурор просил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.
"Подсудимый вину по инкриминируемой статье не признал, просил квалифицировать его действия, как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего", - отметили в суде.
Вина гражданина подтверждалась показаниями свидетелей, экспертов, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз.
Приговором суда от 19 ноября 2024 года подсудимый был признан виновным по ч.1 ст.99 УК РК. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее стало известно, что в Шымкенте ночная встреча бывших одноклассников в караоке-клубе привела к смерти одного из них от ножевых ранений. Подсудимый скрыться не пытался и сдался прибывшей полиции. Ему назначили 8 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190044-konflikt-zakonchilsya-ubiystvom-v-vko/