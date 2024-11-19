Встреча бывших одноклассников в караоке закончилось убийством в Шымкенте

В Шымкенте ночная встреча бывших одноклассников в караоке-клубе привела к смерти одного из них от ножевых ранений, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС города.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор 37-летнему мужчине, признанному виновным в совершении убийства (ч.1 ст.99 УК РК).

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Шымкента около 6 часов утра 7 мая этого года. Как установлено следствием, в заведении с вечера отдыхали и распивали спиртное две компании друзей. При этом в каждой из групп оказались двое бывших одноклассников.

Однако встреча школьных товарищей не отличалась дружелюбием. Под утро между мужчинами возник конфликт. В течение получаса бывшие одноклассники переругивались между собой.

Как установил суд, потом один из них схватил с ресторанного столика нож и ударил им оппонента в грудь, нанеся неглубокое ранние. Драку пытался предотвратить охранник заведения.

По версии следствия, раненый в ответ также схватил другой нож, увернулся от охранника и нанес противнику несколько ударов в грудь, шею, голову. После чего сам вызвал скорую помощь.

Ранения не вызвали обильного кровотечения у потерпевшего. Сам раненый вначале находился в сознании и присел за столик. Однако к приезду медиков он упал на пол и умер.

Врачи вынуждены были лишь констатировать смерть пострадавшего. Подсудимый скрыться не пытался и сдался прибывшей полиции.

Как отметили в суде, в совершенном он сразу признался, уверяя, что убивать не хотел, и утверждал, что ножом бил от испуга, боясь своего физически более сильного противника. Мать погибшего простила обвиняемого.

Приговором СМУС Шымкента подсудимому назначили 8 лет лишения свободы. У сторон есть еще время для обжалования решения суда первой инстанции.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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