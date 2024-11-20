Учителя подозревают в изнасиловании школьницы в Семее

В Сети появилась информация о том, что в Семее учителя задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. Инцидент прокомментировали в ДП области Абай, передает NUR.KZ.

Информацию о задержании педагога в Семее опубликовал Telegram-канал Egov.press. Сообщалось об изнасиловании ученицы восьмого класса.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП области Абай.

"По заявлению матери несовершеннолетней о действиях сексуального характера в июле текущего года в отношении ее дочери со стороны 32-летнего жителя Семея полицией возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый был установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия.

Как отметили в полиции, дополнительная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее в Жамбылской области задержали одного из подозреваемых в насилии над 13-летней девочкой, другого объявили в розыск. В отношении сотрудников школы возбудили уголовное дело по подозрению в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья школьницы.

В итоге второго подозреваемого в насилии над родной племянницей искали около двух недель. Нашли его в крестьянском хозяйстве. Все это время его брат уже сидел в следственном изоляторе и давал показания.