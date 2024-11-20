Учителя подозревают в изнасиловании школьницы в Семее
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В Сети появилась информация о том, что в Семее учителя задержали по подозрению в изнасиловании школьницы. Инцидент прокомментировали в ДП области Абай, передает NUR.KZ.
Информацию о задержании педагога в Семее опубликовал Telegram-канал Egov.press. Сообщалось об изнасиловании ученицы восьмого класса.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП области Абай.
"По заявлению матери несовершеннолетней о действиях сексуального характера в июле текущего года в отношении ее дочери со стороны 32-летнего жителя Семея полицией возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве.
Подозреваемый был установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия.
Как отметили в полиции, дополнительная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Ранее в Жамбылской области задержали одного из подозреваемых в насилии над 13-летней девочкой, другого объявили в розыск. В отношении сотрудников школы возбудили уголовное дело по подозрению в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья школьницы.
В итоге второго подозреваемого в насилии над родной племянницей искали около двух недель. Нашли его в крестьянском хозяйстве. Все это время его брат уже сидел в следственном изоляторе и давал показания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190011-uchitelya-podozrevayut-v-iznasilovanii-shkolnicy-v-semee/