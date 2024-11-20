29-летнего карагандинца задержали после серии преступлений

Подозреваемого в серии краж из автомобилей задержали полицейские в Караганде. По версии следствия, 29-летний мужчина совершил кражи из двух машин, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину по подозрению в серии краж. По версии следствия, в течение суток он совершил хищения имущества сразу из двух автомобилей.

В первом случае, взломав замок, он проник в "ГАЗель", откуда похитил набор инструментов, домкрат и монтировку.

Спустя некоторое время мужчина из багажного отсека автомобиля, находившегося на парковке, забрал перфоратор, болгарку и шуруповерт.

В МВД добавили, что подозреваемый дал признательные показания, а вещественные доказательства были изъяты.

Кроме того, во время досудебного расследования полицейские установили причастность задержанного еще к четырем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила 745 тысяч тенге.

"Все выявленные факты объединены в одно производство. Проводится расследование. Подозреваемый водворен в ИВС", - отметили в МВД.

Ранее в Темиртау сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в угоне легкового автомобиля. 38-летний потерпевший сумму ущерба оценил в 3 млн тенге.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.