Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

29-летнего карагандинца задержали после серии преступлений

Опубликовано:

Вор вскрывает замок автомобиля
Угон автомобиля. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

Подозреваемого в серии краж из автомобилей задержали полицейские в Караганде. По версии следствия, 29-летний мужчина совершил кражи из двух машин, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину по подозрению в серии краж. По версии следствия, в течение суток он совершил хищения имущества сразу из двух автомобилей.

В первом случае, взломав замок, он проник в "ГАЗель", откуда похитил набор инструментов, домкрат и монтировку.

Спустя некоторое время мужчина из багажного отсека автомобиля, находившегося на парковке, забрал перфоратор, болгарку и шуруповерт.

В МВД добавили, что подозреваемый дал признательные показания, а вещественные доказательства были изъяты.

Кроме того, во время досудебного расследования полицейские установили причастность задержанного еще к четырем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила 745 тысяч тенге.

"Все выявленные факты объединены в одно производство. Проводится расследование. Подозреваемый водворен в ИВС", - отметили в МВД.

Ранее в Темиртау сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в угоне легкового автомобиля. 38-летний потерпевший сумму ущерба оценил в 3 млн тенге.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189943-29-letnego-karagandinca-zaderzhali-posle-serii-prestupleniy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie