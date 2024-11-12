Казахстанцу вынесли приговор за убийство незнакомца в ВКО

Жителя ВКО приговорили к длительному сроку лишения свободы за убийство незнакомого ему человека из хулиганских побуждений, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений (п.9 ч.2 ст.99 УК РК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО.

Инцидент произошел 15 марта 2024 года около шести часов вечера перед входом в кафе, которое расположено на проспекте Абая в Усть-Каменогорске.

"Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений в общественном месте достал из кармана брюк складной нож и, используя его в качестве орудия преступления, нанес ранее незнакомому потерпевшему несколько ударов в шею, где расположены основные артерии человека", - установил суд.

От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Вина доказывалась видеозаписью системы наблюдений "Сергек", заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами.

Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства, такие как признание вины, совершение уголовного правонарушения впервые и позицию потерпевшей, которая вопрос о назначении меры наказания оставила на усмотрение суда.

Суд признал подсудимого виновным в совершении убийства из хулиганских побуждений. Ему назначили 16 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по п.9 ч.2 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в марте 2024 года в Усть-Каменогорске на проспекте Абая обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемый был задержан "по горячим следам". Его водворили в изолятор временного содержания.