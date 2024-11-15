Офицер погиб в воинской части Жаркента: задержаны четыре человека

Четверых человек задержали по делу о гибели офицера в Жаркенте. Об этом сообщил заместитель командующего сухопутной армией полковник Арынгали Акишев, передает Kazinform.

"По факту происшествия приказом Министра обороны в воинскую часть была направлена комиссия. Возбуждено дело. Министерством внутренних дел ведется расследование. Инцидент произошел внутри воинской части.

Задержаны 4 подозреваемых, они находятся под стражей. Подтверждаю, что в этот день были учения по индивидуальному плану. Выражаем соболезнования родителям, близким родственникам от имени Министра обороны, всех сухопутных войск", — сказал заместитель командующего сухопутной армией полковник Арынгали Акишев.

Напомним, вчера, 14 ноября, в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона.

Однако родные погибшего в Жаркенте военнослужащего считают, что его убили солдаты срочной службы.

"Предварительно, от приема на удушье. По экспертизе показали, что тряпочкой его заткнули и душили его", - рассказала тетя погибшего Гульмира Сабырова.