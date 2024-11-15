Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Офицер погиб в воинской части Жаркента: задержаны четыре человека

Опубликовано:

Военнослужащий с оружием в руках
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Четверых человек задержали по делу о гибели офицера в Жаркенте. Об этом сообщил заместитель командующего сухопутной армией полковник Арынгали Акишев, передает Kazinform.

"По факту происшествия приказом Министра обороны в воинскую часть была направлена комиссия. Возбуждено дело. Министерством внутренних дел ведется расследование. Инцидент произошел внутри воинской части.

Задержаны 4 подозреваемых, они находятся под стражей. Подтверждаю, что в этот день были учения по индивидуальному плану. Выражаем соболезнования родителям, близким родственникам от имени Министра обороны, всех сухопутных войск", — сказал заместитель командующего сухопутной армией полковник Арынгали Акишев.

Напомним, вчера, 14 ноября, в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона.

Однако родные погибшего в Жаркенте военнослужащего считают, что его убили солдаты срочной службы.

"Предварительно, от приема на удушье. По экспертизе показали, что тряпочкой его заткнули и душили его", - рассказала тетя погибшего Гульмира Сабырова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188211-oficer-pogib-v-voinskoy-chasti-zharkenta-zaderzhany-chetyre-cheloveka/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie